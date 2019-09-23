النشرة: سقوط جريحين بحادث سير على طريق ضهر البيدر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بـ"سقوط جريحين في ​حادث سير​ على ​طريق ضهر البيدر​ محلة المديرج بين ​سيارة​ ودرجة نارية بتجاه ​بيروت​ وتم نقل الجرحى الى احد ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة".

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