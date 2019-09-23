بومبيو يلتقي لافروف الجمعة في الأمم المتحدة









اسماء السيد - نيويورك: يلتقي وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة المقبل على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأحد.

والتقى الرجلان آخر مرَّة منتصف أيّار/مايو في مدينة سوتشي الروسيّة.

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وألغت واشنطن وموسكو في وقت سابق اتّفاقية الحدّ من الصواريخ النوويّة المتوسّطة المدى بعد أن ألقى كلّ طرف بالمسؤولية على الآخر بانتهاك هذه الاتفاقيّة، ما زاد من التوتّرات العسكريّة وهدّد بإشعال سباق تسلّح.

ويُبدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة رغبته في تحسين علاقاته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. لكنّ العلاقات لا تزال متوتّرة للغاية، إذ إنّ أعضاء في الإدارة الأميركية، وفي مقدّمهم بومبيو، يوجّهون بانتظام انتقادات قاسية لموسكو، خصوصًا على خلفيّة دورها في أوكرانيا وسوريا.

وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أنّ الولايات المتحدة تعتزم الاستفادة من الاجتماع السنوي في الأمم المتحدة "لمواجهة التأثير الضارّ للدول الاستبداديّة" والتي قال إنّ من بينها روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا والصين.