شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس «المصريين الأحرار»: تحريض وائل غنيم ضد الدولة يستهدف كسر الهيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التى يبثها، ويعى جيدا ما يقوله.

وتابع خليل خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد «لو تابعنا سنجد أن الدكتور علاء الأسوانى، المتواجد بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعى فى الصورة، فضلا عن صفحات بأسماء مؤيدة له»، معلقا «جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم».

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وأردف «الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس والقوات المسلحة»، مشيرا إلى أن تفنيد الإعلام المصرى للفيديوهات التى بثتها الجزيرة، أجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات خاطئة.

وأكد أن خطة استهداف مصر، مرتبطة بضرب أرامكو فى منطقة الخليج العربى.