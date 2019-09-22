اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل السلبي بميدانه أمام الدفاع الجديدي

حسم التعادل بدون أهداف، مباراة اتحاد طنجة والدفاع الحسني الجديدي، التي جمعت بينهما، قبل قليل، بملعب “ابن بطوطة” بطنجة، في إطار الجولة الثانية من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأمام حضور جماهيري متوسط، فشل أبناء المدرب الجزائري، نبيل نغيز، في تجسيد سيطرتهم على الكرة في الجولة الأولى إلى أهداف، بعد أن أحكم الفريق الدكالي إغلاق المنافذ.

في الجولة الثانية، بدأ أبناء بادوا الزاكي يتقدمون للأمام من أجل مباغتة أصحاب الأرض، غير أنهم فشلوا في الوصول لمرمى حارس الفريق الطنجاوي، لتنتهي المباراة، كما بدأت بدون أهداف.

بهذا التعادل، ارتقى الفريق الدكالي للمركز السادس، بنقطة وحيدة، كما حصل الفريق الطنجاوي على أول نقطة له أيضا.