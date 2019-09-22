بنزيمة يقود ريال مدريد لوصافة ترتيب “الليغا” بفوز ثمين على إشبيلية

عاد فريق ريال مدريد بانتصار ثمين، بهدف دون رد، على مضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب ” رامون بيسخوان” في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني “الليغا”.

ولم يقو الفريقان على تحويل الفرص العديدة التي أتيحت لهما في النصف الأول من المباراة لأهداف، لينتهي كما بدأ، بدون أهداف.

في الجولة الثانية، كان ريال مدريد هو الطرف الأفضل، والأكثر رغبة في تحقيق الانتصار، وهو الأمر الذي استطاع تحقيقه، في الدقيقة 58، عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، من رأسية مركزة، التقفت عرضية بديعة من الويلزي غاريث بايل، وهو الهدف الذي انهت على إيقاعه المباراة.

بهذا الانتصار، ارتقى الفريق الملكي للمركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إشبيلية في النقطة 10 في المركز الخامس.