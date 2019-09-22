التعادل السلبي ينهي مباراة خريبكة والحسنية

فشل فريق أولمبيك خريبكة، في تحقيق الفوز بملعبه وبين جماهيره، واكتفى بالتعادل بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الأحد، بحسنية أكادير، بملعب “الفوسفاط” بخريبكة، في إطار الجولة الثانية للبطولة الاحترافية لكرة القدم.

وفشل أبناء رشيد الطاوسي، في تحويل الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، كما عاكس التوفيق أيضا الفريق السوسي، للعودة للديار بالنقاط الثلاث.

هذا التعادل، رفع رصيد الفريق الخريبكي، إلى نقطتين في المركز الخامس، بينما حصد الحسنية أول نقطة له، محتلا المركز السابع.