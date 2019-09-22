شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اعتراف حوثي بمصرع 2 من كبار القيادات و6 آخرين والان مع التفاصيل

تتلقى المليشيا الحوثية الهزائم والخسائر البشرية والمادية بمختلف الجبهات.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، اعترفت المليشيا الحوثية، بمصرع اثنين من كبار قياداتها و6 من موافقيهما.

وقامت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد ، بتشييع 2 من كبار قياداتها ومرافقيهما الستة والذين لقوا مصرعهم بغارات طيران التحالف بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩م، وهما اللواء محمد علي حسين دعبش المعروف "ابوثابت" قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثية، والعميد أحمد يحيى هادي شرويد".

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وذكرت المصادر، بأن مرافقيهما هم، الملازم أول سليم علي محمد الوقار، علي محمد عبدالله الفقيه، محمد ناصر علي المعيني، مختار أحمد صالح المعيني، ناصر علي ناصر البصير، ياسر صالح عبدالله الوصابي.

وبينت المصادر، بأنه نتيجة أهمية الصرعى ودورهم الكبير بين المليشيات الحوثية حضر تشييع جثثهم بالعاصمة صنعاء العديد من كبار الحوثيين وعلى رأسهم " محمد علي الحوثي" رئيس اللجنة الثورية وعضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيات،و"عبدالواحد صلاح" محافظ إب، و"محمد حسين المقدشي" نائب وزير الإدارة المحلية بحكومة المليشيات و"العميد الركن علي محمد أبو حليقة مدير دائرة الاستخبارات العسكرية الحوثية، و"العميد يحيى سريع" مدير دائرة التوجيه المعنوي الحوثية، و"العميد الركن عبد العزيز صلاح"مدير دائرة تقييم القوى البشرية ، والعميد عبدالله العريجي المشرف الأمني بمحافظة البيضاء "مدير الأمن" وعدد كبير من قيادات المليشيات الحوثية.

يذكر أن العديد من الناشطين ذكروا بأن أن الصريع "ابو ثابت" أركان حرب المنطقة الرابعة وهذا غير صحيح، حيث وهو قائد محور البيضاء التابع للمليشيات وتم تعينه بتاريخ ٣٠يونيو ٢٠١٩م ،وكان قبل ذلك المشرف الأمني لمحافظة البيضاء "مدير الأمن" وهو من أبناء منطقة "زبيد الجبل _ حيدان _ محافظة صعدة" .