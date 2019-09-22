شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: الإدارة الإيرانية محبطة من العقوبات والان مع التفاصيل

صرح "ستيفن منوشن" وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الأحد، أن الإدارة الإيرانية بلغت مرحلة محبطة جراء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها، مؤكدًا أن نتائجها بدأت تنعكس على الإقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وأضاف في حوار لبرنامج ” ميت ذا برس “ المذاع على قناة ” إن بي سي “ الأمريكية: ” العقوبات أوقفت مصادر تمويل النظام الإيراني وأضعفته حتى لا تمول الإرهاب “.

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وتابع : ” كل هذه الممارسات الاستفزازية هي بسبب ما يعانيه اقتصادهم حاليًا “.

وردًا على ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تدافع عن السعودية أم لا؟ قال منوشن إن ” هذا يأتي في إطار الدفاع عن حليف وصديق مهم لواشنطن، إنما الاعتداء الذي حصل لا يتعلق بالسعودية فقط إنما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي “.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن ” الخيار العسكري دائمًا مطروح على الطاولة في النزاع مع إيران “.