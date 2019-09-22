اخبار العالم

طيران الإمارات توضح ملابسات تحويل رحلتيها المتوجهتين لمطار دبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات توضح ملابسات تحويل رحلتيها المتوجهتين لمطار دبي والان مع التفاصيل

قالت طيران الإمارات ان مطار دبي الدولي تم توقيف حركة الطيران فيه بصورة مؤقتة ولفترة وجيزة من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بعد الظهر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في تحويل رحلتين لها وذلك للاشتباه بوجود طائرة صغيرة بدون طيار "درون" في المجال الجوي المحيط، وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلا عن طيران الإمارات، فقد كانت الرحلة "إي كيه 433"، القادمة من بريسبين وسنغافورة قد تم تحويلها إلى مطار آل مكتوم، والرحلة "إي كيه 511" الآتية من دلهي تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التأكد من خلو المجال الجوي لمطار دبي الدولي من اشتباه لوجود أي طائرة "درون" التي قد يستخدمها بعض الأفراد في محيط المطار مع إغفال التحذيرات التي سبق وأن أصدرتها السلطات المعنية من ممارسة هذا السلوك الخاطئ الذي يضع صاحبه موضع المساءلة القانونية لما يمثله من خطورة.

Advertisements

 

وتابعات: وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي. وقامت طيران الإمارات بتوفير خيارات بديلة أمام الركاب الذين فاتتهم رحلات المتابعة، بما في ذلك توفير إقامة فندقية في دبي حسب الحاجة. وإذ تأسف طيران الإمارات عن أي إزعاج نتيجة هذه الإجراءات الضرورية، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها في غاية الأهمية ولن يتم المساس بها على الإطلاق".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات توضح ملابسات تحويل رحلتيها المتوجهتين لمطار دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا