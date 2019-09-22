شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسام: نزع 5812 لغماً حوثياً منذ بداية شهر سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل
أكد مشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" نزع 876 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري في عدد من المناطق المحررة.
وذكر مدير المشروع أسامة القصيبي، أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 259 لغماً مضاداً للدبابات و23 لغماً مضاداً للأفراد و20 عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية و574 ذخيرة غير منفجرة.
وتابع في بيان له، إن مجموع ما نزعته الفرق منذ بداية الشهر ولغاية يوم 20 منه تبلغ 5812 لغماً وذخيرة غير منفجرة في عدد من المناطق المحررة باليمن.
وذكر القصيبي أن مجموع ما نزعته الفرق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 20 سبتمبر الجاري بلغ 90637 تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية.
وزرعت مليشيا الحوثي أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات اليمنية خلال السنوات الأخيرة.
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