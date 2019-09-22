شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي: إغلاق لدقائق بعد رصد طائرة مسيرة في منطقة مجاورة والان مع التفاصيل

أكد مطار دبي، اليوم الأحد، أيلول 22، 2019 تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة.

وأكد مطار دبي أن الإغلاق لم يتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة.

وأكدت السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.

وقصفت الطائرات المسيرة، السبت قبل الماضي، معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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واتهمت المملكة العربية السعودية إيران بالوقوف وراء الهجمات التي أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنها.

وعلى إثر الهجوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، استهدفت البنك الوطني الإيراني.

وقوبل الهجوم على منشآت نفطية في السعودية بإدانة دولية على نطاق واسع.

وتحاول إيران الرد على العقوبات من خلال استهداف مصادر الطاقة في المنطقة العربية.