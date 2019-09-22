شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو حضرموت يطالبون بحقوق أبناء المحافظة من الثروات والان مع التفاصيل

طالب خريجو النفط في محافظة حضرموت بحقوق أبناء المحافظة.

وأمام الحشد الجماهيري الكبير أكدوا على حق الخريجين من أبناء حضرموت التوظيف في الشركات النفطية.

بدأت قبل قليل فعالية الوقفة الاحتجاجية المطالبة بحقوق أبناء المحافظة.

ويطالب أبناء محافظة حضرموت بحصة المحافظة من المشتقات النفطية.

وكانت قناة حضرموت نشرت عبر تويتر، ثلاثة هشتاجات للتغريد حولها، هي:

#وقفة_حضرموت

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#قناة_حضرموت

#معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت.

وبدأت الاستعدادات منذ الصباح الباكر للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق حضرموت من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

ويطالب أبناء المحافظة بمنع تصدير النفط إلى الخارج أو بيعه قبل الحصول على حقوقهم.

ومن المتوقع أن يلقي محافظ المحافظة، اللواء فرج بن سالم البحسني، كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق مساء اليوم الأحد، أيلول 22، 2019.

وفي وقت سابق أكد أبناء حضرموت دعمهم ومساندتهم لقيادتهم من اجل حقوق المحافظة.