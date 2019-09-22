شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تعتقل أحد قادتها بعد رفضه تجنيد أقاربه والان مع التفاصيل

أقدمت مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، اليوم الأحد 22 سبتمبر /أيلول 2019م، على اعتقال قيادي حوثي بارز في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت وكالة خبر عن مصادر أمنية خاصة قولها، إن ميلشيا الحوثي اعتقلت، ظهر اليوم الأحد، القيادي الحوثي المكنى "أبو جلال" بعد أن أوقفت طقمه، وأخذته من بين مرافقيه.

وأضافت المصادر، إنه تم نقل "أبو جلال" إلى البحث الجنائي للتحقيق معه، حول رفضه لتجنيد أقاربه لصالح المليشيات الحوثية.

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ولفتت المصادر إلى أن "أبو جلال" لا ينتمي إلى سلالة الحوثيين، ولكنه التحق معهم طمعاً في حصوله على مكانة رفيعة أمام الجميع.

وتحاول مليشيا الحوثي تعويض خسائرها البشرية بتجنيد المزيد من أبناء القبائل.

وقتل الآلاف من مسلحي المليشيا خلال المواجهات الدائرة في أكثر من محافظة.