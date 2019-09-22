شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يهنئ الحشد الجماهيري الكبير من أبناء حضرموت والان مع التفاصيل
وصلت قبل قليل محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني مع وكيل اول محافة حضرموت عمر بن حبريش الى ساحة الوقفة التضامنية الاحتجاجية الكبرى بالمكلا.
وهنأ المحافظ أبناء حضرموت على وحدتهم ويؤكد لن تستطيع اي قوة ان تنال منكم .
وشكلت ساحة التضامن الاحتجاجية الكبرى لوحة كبيرة من الالتفاف الشعبي حول قيادات المحافظة.
وقد بدأت الفعالية قبل قليل بالمطالبة بحقوق أبناء المحافظة.
ويطالب أبناء محافظة حضرموت بحصة المحافظة من المشتقات النفطية.
وبدأت الاستعدادات منذ الصباح الباكر للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق حضرموت من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.
ويطالب أبناء المحافظة بمنع تصدير النفط إلى الخارج أو بيعه قبل الحصول على حقوقهم.
ومن المتوقع أن يلقي محافظ المحافظة، اللواء فرج بن سالم البحسني، كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق مساء اليوم الأحد، أيلول 22، 2019.
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