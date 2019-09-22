يونكر : حدود أيرلندية جديدة حال (بريكست) دون اتفاق

كوربين يدعو إلى الوحدة

برايتون ـ وكالات: عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن اعتقاده بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا من جديد أنه إذا حدث ذلك دون اتفاق فستكون هناك حدود جديدة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وقال لقناة سكاي نيوز في مقابلة الأسبوع الماضي قبل أن يطلع على الأفكار التي أرسلتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع عملية الخروج للأمام “إنني على قناعة بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي”. وسُئل يونكر في المقابلة عما إذا كانت ستنشأ حدود جديدة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق فقال “نعم… يتعين علينا ضمان الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية”.الى ذلك دعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المحاصر بالمشكلات، إلى الوحدة بعد أن كشف المؤتمر السنوي للحزب عن وجود انشقاقات حول سياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ودور نائب كوربين. وقال كوربين لصحيفة “صنداي ميرور”، أثناء حديثه عن دوره في سحب مقترح أمس الاول لإلغاء منصب نائب الزعيم: “أرغب في أن نتحد”. وأراد اليساريون من حزب العمال الإطاحة بنائب كوربين، توم واتسون، الذي ينتمي لتيار الوسط، ويعارضه علنا فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي قضايا أخرى.وقال كوربين للصحيفة: “أخبرت اللجنة التنفيذية الوطنية أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة عمل نائب القيادة، وإجراء عملية انتخابية لاثنين من نواب القادة في المستقبل، مما يعكس التنوع داخل مجتمعنا، لذلك سيكون بينهما امرأة”.