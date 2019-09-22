تحذير فلسطيني من قطع الاحتلال الكهرباء عن 3 محافظات

القدس المحتلة ـ الخليج 365: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر عزم شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية بسبب الديون المالية. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي إن “فصل إسرائيل للكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات”. وذكرت الكيلة أن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم فضلا عن تأثيره على صلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات والأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وحملت الوزيرة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم”، مناشدة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لـ “إيقاف هذا العقاب الجماعي”. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية هي القدس ورام الله وبيت لحم بسبب تراكم الديون المستحقة لها على شركة كهرباء القدس (شركة خاصة تعد المزود الرئيسي للمحافظات الثلاث).

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