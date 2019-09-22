مصر تستنكر تحريض وسائل إعلام على (الفوضى)

القاهرة ـ وكالات: استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، لما وصفه “تحريض وسائل إعلام ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات داعمة للفوضى”. وأكد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مع الإعلامي عمرو أديب، أن “دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء”. وأضاف أن هذا “التحريض لن يلقى أية استجابة داخل مصر”، مشيرا إلى أنه “ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية”.

وأشار الوزير المصري، إلى “أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر”، موضحا أنه “طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع”.

من جانبه، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة المصرية إنه فى إطار انتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى. وقال الرفاعي ، في بيان صحفي امس إن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على ” فيسبوك – تويتر ” هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة. وأضاف: “وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.”