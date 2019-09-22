قتلى وجرحى عسكريون بانفجار عبوة في الموصل

اعتقال منفذي تفجير كربلاء

الموصل ـ وكالات : أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية أمس بمقتل جنديين أثنين وإصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل. وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للجيش العراقي في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال الخلية المخططة للتفجير الذي وقع الجمعة الماضية عند أحد مداخل محافظة كربلاء. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، بحسب قناة ” السومرية نيوز”، إن “الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء”. وقع الانفجار، الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصا وجرح 5 آخرين.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث العراق. وعلى الرغم من ذلك تكرر فلول التنظيم بين فترة وأخرى استهداف مناطق فقدت السيطرة عليها خلال عمليات التحرير. وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء العراق ، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.