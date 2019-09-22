هونج كونج تعزز أمنها قبل “احتجاج المطار”

في السياسة 23 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

هونج كونج ـ د.ب.أ: أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في هونج كونج، بعد أن أشعلوا النيران في أحد المتاريس التي وضعوها خارج مركز تسوق في منطقة “شا تين”.

وكان حوالي ألف متظاهر قد تجمعوا داخل مركز “نيو تاون بلازا” للتسوق لتنظيم احتجاج سلمي في بادئ الأمر. وبدأ المتظاهرون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء في تفكيك أبواب المتاجر وغير ذلك من الممتلكات الأخرى في مركز التسوق لوضع حاجز عند مدخل المركز . وخرب متظاهرون آخرون محطة “شا تين” للسكك الحديدية، ودمروا كاميرات المراقبة “سي.سي.تي.في” بالمطارق قبل إخلاء المحطة وإغلاقها. وتلك ثالث محطة يتم إغلاقها بعد أن أغلقت السلطات محطتين على طول طريق “قطار المطار السريع ” تحسبا لتنظيم مظاهرات. ومازالت مظاهرة أخرى شارك فيها المئات في مركز تسوق “اليمنتس” في منطقة “تسيم شا” الراقية سلمية. يشار إلى أن مطار هونج كونج الدولي مركزا ساخنا للتظاهرات خلال الشهر الماضي عندما عطل المتظاهرون مواعيد المغادرة من خلال تنظيم اعتصام وحشد انتباه المجتمع الدولي. وتتمركز الشرطة في مواقع احتجاج ، بما في ذلك المطار ومنطقة “تشيك لاب كوك” المحيطة ومحطة “تسينج ييي” ومحطة هونج كونج ومقر شركة “كاثاي باسيفيك” المحلية للطيران، التي واجهت انتقادات شديدة بعد إقالة موظفين، الذين شاركوا في المظاهرات. وتحدثت إذاعة وتلفزيون هونج كونج “آر.تي.إتش.كيه” عن وجود كثيف للشرطة في العديد من الطرق الداخلية بالقرب من جزيرة تشيك لاب كوك، بما في ذلك وجود مركبة مزودة بمدفع مياه. وبدأت الشرطة إجراء عمليات تفتيش أمنية في الصباح عند محطات الحافلات وعلى متن الحافلات المتجهة إلى مطار هونج كونج، حيث فتشت بطاقات الهوية وطالبت الركاب بفتح حقائبهم. وكإجراء أمني إضافي، سيُلزم المسافرون في محطة هونج كونج المركزية بإظهار معلومات تذكرة الطيران ووثائق السفر قبل ركوب القطار السريع للمطار.