رياضة 2019-09-22 | 22:52 1,762 مشاهدة Advertisements قاد كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على إشبيلية بمنافسات الدوري الإسباني والتقى الفريقان على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إطار مباريات الجولة الخامسة. الشوط الأول لم يشهد استقبال أي أهداف وانتهى بتعادل سلبي بين الفريقين. وفي شوط المباراة الثاني افتتح كريم بنزيما التسجيل للنادي الملكي بهدف في الدقيقة 64، من رأسية مستغلاً تمريرة عرضية من داني كارفاخال.



في الدقيقة 87 سجل البديل تيشاشريتو هدفًا لإشبيلية لكن الحكم قام بإلغائه للتسلل، لتنتهي المواجهة بفوز الريال بهدف نظيف. في الدقيقة 87 سجل البديل تيشاشريتو هدفًا لإشبيلية لكن الحكم قام بإلغائه للتسلل، لتنتهي المواجهة بفوز الريال بهدف نظيف. ليرفع رصيده للنقطة 11 في المركز الثاني متساويًا مع المتصدر أتلتيك بيلباو، وتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 10 في المركز الخامس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يداوي جراحه الاوروبية بفوز مهم على اشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.