مصر والأردن والعراق تشدد على أمن الخليج وحرية الملاحة

أكدت مصر والأردن والعراق، مساء الأحد، ضرورة الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين الملاحة، وإدانة الهجوم على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال قمة عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين العاهل الأردني، والرئيس العراقي برهم صالح، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان الختامي للقمة إن القادة الثلاثة عبروا عن التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي.

وأكدوا أيضاً - حسب البيان - أهمية التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة.



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واستعرضت القمة الثلاثية آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس/آذار 2019، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث.



وأضاف البيان أن القادة أكدوا دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأكدوا أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، منها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وشدد القادة على أن حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية.

وأوضح البيان أن القادة الثلاثة أكدوا ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المعركة على الإرهاب، والقضاء الكامل على كل التنظيمات الإرهابية أينما وجدت.

وجددوا دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.



أكد القادة أيضا أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.