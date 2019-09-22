سنوات انقلاب الحوثي وردع إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 22 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: واشنطن: قواتنا بالخليج هدفها ردع إيران، والانقلاب الحوثي بعد 5 سنوات.. حكومة غير معترف بها وسفارة وحيدة لطهران، ومقتل 90 إرهابيا وقياديا بالمليشيات بضربات نوعية للجيش الليبي، والجيش المصري يحذر من صفحات زائفة تروج أكاذيب باسمه.



أما في الاقتصاد فتطالعون: صادرات خام الحديد الإيرانية إلى الصين "تنصهر"، والسعودية تقود قاطرة استقرار سوق النفط العالمية، وحكومة بريطانيا: لدينا خطط طوارئ إذا فشلت محاولة إنقاذ توماس كوك، ومسؤول ببورصة مصر عن وقف التداول لـ"العين الإخبارية": تجاوزنا الأصعب.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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