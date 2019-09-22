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بومبيو يدعو كافة الدول لرفض مطالب الصين إعادة الويغور إليها

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد كل الدول إلى رفض مطالب الصين إعادة الويغور إليها، قائلا إن حملة الصين في منطقة شينجيانغ الغربية هي "محاولة للقضاء على مواطنيها".

ويقول خبراء للأمم المتحدة ونشطاء إن مليونا على الأقل من الويغور وأفراد أقليات أخرى أغلبها من المسلمين اعتقلوا في معسكرات في المنطقة النائية.

وقال بومبيو للصحفيين "بالحديث مرة أخرى حول موضوع الإرهاب، أود أن أوضح إن حملة الصين القمعية في شينجيانغ ليست متعلقة بالإرهاب بل بمحاولة الصين محو مواطنيها.

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ندعو كافة البلدان لرفض مطالب الصين إعادة الويغور".

وأدلى بومبيو بتصريحاته عقب اجتماع مع نظرائه في خمس دول بوسط آسيا هي تركمانستان وقرغيستان وأوزبكستان وقازاخستان وطاجيكستان في نيويورك قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تكون قضية الويغور محل مواجهة بين واشنطن بكين.

 

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