الإرياني: الحوثيون يوقفون شبكات التحويلات المالية لتمويل هجمات ضد دول الجوار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تصدر تعميما بإيقاف شبكات التحويلات المالية ضمن سياسات الضغط والابتزاز التي تمارسها المليشيا على رؤوس الأموال والبيوت التجارية وشركات الصرافة، لجني مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين وإقلاق أمن دول الجوار والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

وأضاف الإرياني أن “مثل هذه الممارسات التعسفية وغير القانونية جزء من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه المليشيا الحوثية الايرانية على شعبنا اليمني، ومساعيها لتقييد حوالات المغتربين والتحكم بحركة الاموال بين المحافظات اليمنية، ضمن سياسة تجويع وافقار متعمد لاخضاع وتركيع المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها”.