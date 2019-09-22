الخارجية السعودية تدين استهداف حافلة ركاب بكربلاء العراق 

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وقدم المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

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