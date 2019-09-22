هاشتاج «#احنا_١٠٠_مليون_سيسي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: ندافع عن بلدنا بما آوتينا من قوة وشراسة

الموجز

تصدر هاشتاج «#احنا_١٠٠_مليون_سيسي» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأحد، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد الحملة التي تتعرض لها مصر خلال الأيام الماضية.

وقالت سلوى الشربيني: «السيسي استلمها كده، اوعي تنسي، الكهرباء اللي كانت بتقطع، وقوفك امام محطات البنزين بالساعات، طوابير انابيب البوتجاز، طوابير العيش، عدم وجود الامن والامان، السرقات وبلطجة الشوارع، مشكلات الاحتكار واخفاء الارز ولبن الاطفال وغيرها، اللعب في الدولار، وبقت الان ازاي فكر صح».

وأضافت:« دافع عن بلدك بما آوتيت من قوه وبشراسة، غيرك بيخونها بضمير، محفوظة يامصر بأذن الله ليوم الدين، امين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين».

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وقالت حنان أحمد: « اياك تتحدي جيش مصر الجيش وراه ١٠٠ مليون مصري».

وكتب حساب يحمل اسم بنت النيل قائلة: « فبركوا فيديوهات، وفبركوا اصوات ، كذابين كذب الإبل يتنفسون كذبا».

ودو محمد الخبتي من السعودية قائلًا: « لستم ١٠٠ مليون بل ١٣٥ مليون سيسي الشعب السعودي باكمله نفدي مصر وشعبها وجيشها وريسها بارواحنا ورقابنا ودمائنا دون مصر».