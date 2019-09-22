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كتب: ضياء السقا
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو غير دقيق زعموا إنه يبرز طائرة الرئيس السيسي الجديدة من الداخل، وما بها من تكاليف باهظة.
من جانبها كشفت صفحة "متصدقش"، المتخصصة في رصد وتفنيد الشائعات، عن أن الفيديو المتداول والذي يبرز فخامة الطائرة من الداخل، لا يخص طائرة الرئيس السيسي، بل هى طائرة خاصة مملوكة لشركة أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مملوكة لشركة أمريكية.. حقيقة الفيديو المسرب لطائرة الرئيس السيسي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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