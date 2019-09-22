وهاب: مداهمة منزل الشيخ زياد ملاعب مرفوضة مهما كانت الأسباب

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن مداهمة منزل الشيخ زياد ملاعب مرفوضة مهما كانت الأسباب، لافتاً إلى أن "منازل رجال الدين هي مراكز دينية بالنسبة لنا وأثق بأن العميد خالد حمود بحكمته سيعالج الموقف سريعاً لأن كرامة مشايخنا خط أحمر".

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