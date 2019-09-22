تيمور جنبلاط جال في الشوف وعزى بالنائب السابق جورج نعمة

تفقد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، عائلات نصر والبتديني ومرسل وعذبة في بلدة ​كفرنبرخ​، وعائلات يزبك وبركات وفضول ونصار في كفرقطرة، يرافقه وكيل داخلية ​الشوف​ في "الحزب التقدمي الإشتراكي" عمر غنام وعدد من المسؤولين الحزبيين، وكان في استقباله رجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات عائلية وإجتماعية وجمع من الأهالي.

بعدها انتقل جنبلاط والوفد المرافق إلى بلدة ​دير القمر​ لتقديم التعازي بالنائب السابق جورج ديب نعمة، وكانت مناسبة إستذكر فيها "مواقف الفقيد الشجاعة والمشرفة في عز الأيام السوداء التي عصفت بالوطن عموما وبالشوف خصوصا، والتي أكدت دوما على العيش الواحد في الجبل، وساهمت في وضع المداميك الأولى للمصالحة التاريخية".

وإطلع جنبلاط من الأهالي على الأوضاع الإنمائية لهذه البلدات، وعلى القضايا الحياتية والمعيشية لأبنائها، واعدا بمتابعتها مع المعنيين.