حقوقيون: توقيف ناشطين في مصر على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

كشف ​تقرير​ حقوقي جديد في مصر إلى اعتقال عدد من النشطاء على خلفية ​احتجاجات​ الجمعة. وذكر موقع ​روسيا اليوم​ أن أجهزة الأمن المصرية أحالت المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس "حزب الكرامة" لنيابة ​أمن الدولة​ بعد القبض عليه، الخميس الماضي.

وافادت مصادر حقوقية مصرية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، ماهيتور المصري، عقب حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين بنيابة أمن الدولة. فيما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن موجة التوقيفات طالت أكثر من 220 متظاهرا في 12 محافظة، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم.

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