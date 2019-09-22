رئيس وزراء أستراليا: لا نشارك أميركا بشأن إيران سوى في قضية الالتزام بحرية الملاحة

أعلن رئيس وزراء ​أستراليا​، ​سكوت موريسون​ أن "بلاده لا تشارك ​الولايات المتحدة​ فيما تستهدفه بشأن العلاقات مع ​إيران​ أكثر من التزام بحرية الملاحة بالمنطقة".

ولفت موريسون الذي قام بزيارة دولة للولايات المتحدة الأميركية، يوم أمس الى أنه "لم تجر مناقشات بشأن أي شيء آخر"، مشيراً الى أن "هناك تقدير لدورنا في هذه العملية بالذات والتي أذكّر الجميع أنها تتعلق بحرية الملاحة في ​مضيق هرمز​. هذا ما دار الحديث عنه. الأمور الأخرى التي تسعي إليها الولايات المتحدة أشياء تخصها".

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