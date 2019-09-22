بيدرسون يصل إلى العاصمة السورية دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​ إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري، ​وليد المعلم​، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقل مكتب بيدرسون قوله، في بيان، "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم"، وأضاف: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".