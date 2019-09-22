بيدرسون يصل إلى العاصمة السورية دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
ونقل مكتب بيدرسون قوله، في بيان، "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم"، وأضاف: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".
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