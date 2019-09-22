السلطات السعودية تدين هجوم كربلاء الدموي

أعلنت السلطات ​السعودية​، إدانتها للهجوم الذي وقع، في محافظة ​كربلاء​ العراقية، حيث خلّف تفجير ​عبوة ناسفة​ داخل ​حافلة​ ركاب 12 قتيلا، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن تنظيم "داعش"، مساء السبت، مسؤوليته عن التفجير في كربلاء.

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