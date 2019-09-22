إصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال في ألبانيا

نقلت صحيفة " Albanian Daily News" عن مصادر طيبة أن "الزلزال المزدوج الذي ضرب ​ألبانيا​ والهزات الارتدادية، أسفرت عن إصابة 105 أشخاص".

وأبلغ مختبر رصد الزلازل بجامعة أثينا، في البداية عن هزات بقوة 5.6 درجة، ثم تم رفع قوة الزلزال إلى 6.0 درجة بمقياس ريختر.

وأشار المختبر إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد ستة كيلومترات شمال مدينة دوريس، وعلى عمق 10 كيلومترات".

وبعد دقائق قليلة من الهزة الأولى، وقعت هزات جديدة بلغت قوتها 5.3. ثم تبعتها ثلاث هزات ارتدادية بقوة تراوحت من 3.1 إلى 4.1 درجة. وفي الليلة التالية، استمرت الهزات لكن بقوة أخف كثيرا.

وتفيد المصادر ​الطيبة​ بأن 105 أشخاص طلبوا المساعدة الطبية. وسمح الأطباء للغالبية العظمى منهم بالعودة إلى بيوتهم. وبقي سبعة في المستشفى في تيرانا وثلاثة في دوريس.

وأشارت الصحيفة إلى تضرر المباني في تيرانا حيث سقطت أجزاء من الجدران على السيارات، كما تعرضت المنازل في مدينة دوريس الساحلية لأضرار بالغة.

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