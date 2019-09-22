ترامب: أميركا والهند ملتزمتان بحماية المدنيين من الإرهاب

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الهند​ ملتزمتان بحماية المدنيين مما وصفه بـ"​الإرهاب​ الإسلامي الأصولي".

ولفت ترامب، خلال خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، في ​هيوستن​، بولاية ​تكساس​، أمام الآلاف من الأميركيين ذوي الأصول الهندية الى أنه "اليوم نكرم الجنود الأميركيين والهنود الشجعان الذين عملوا معا لحماية حريتنا".

وأكد "أننا نقف اليوم بفخر دفاعا عن الحرية، ونحن ملتزمون بحماية المدنيين الأبرياء من تهديد الإرهاب الإسلامي الأصولي".

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في شباط الماضي، بعد أن أسقط ​الجيش الباكستاني​ طائرتين حربيتين هنديتين في منطقة ​كشمير​ المتنازع عليها، ردا على غارة جوية سابقة قامت بها ​طائرة​ هندية ضد ما قالت ​نيودلهي​ إنه معسكر لـ"جماعة ​جيش محمد​"، التي تعتبرها جماعة إرهابية، وتقع على الأراضي الباكستانية عبر ما يسمى خط السيطرة، الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الهند وباكستان من كشمير".

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