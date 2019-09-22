بلدية بقاعصفرين: إطلاق نار على شباننا في القرنة السوداء سيزيد التوتر

أعلنت ​بلدية بقاعصفرين​ -​الضنية​ في بيان، أن "الشبان الذين صعدوا إلى ​القرنة السوداء​ اليوم، قادمين من مختلف قرى الضنية، تأكيدا لهويتها الضناوية، قد تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين من جهة بشري، من غير أن يصاب أحد منهم بأذى".

وأسفت لـ"هذه الحادثة التي ستؤدي إلى توتر الأجواء بين الضنية وبشري، وهو ما لا نتمناه ولا نريده"، داعية "الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادثة، ومنع تكرارها".

وأكدت "رفضها معالجة الخلاف بين بقاعصفرين وبشري، حول القرنة السوداء، والمشاعات في الجرود بهذه الطريقة، لأنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر، بدلا من حل المشكلة بالطرق القانونية".

