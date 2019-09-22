المتحدث بإسم الجيش الليبي: غارة أميركية استهدفت مسلحي داعش في مدينة مرزق

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الوطني​ الليبي أحمد المسماري أن "غارة أميركية استهدفت مسلحي "داعش" في مدينة مرزق الليبية"، مشيراً الى أن "سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية"، مشيراً الى أن "هناك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات ​طرابلس​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، اوضح المسماري أن "الجيش الوطني الليبي حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات"، لافتاَ الى أن "مسرح العمليات الحالي للقوات المسلحة حاليًا يمتد من سرت حتى زوارة ومنها إلى غريان وعلى الجميع الانتباه"، مشدداً على أن "سلاح الجو شن غارات مكثفة خلال 72 متواصلة".

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