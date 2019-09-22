عون: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء

جدد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ دعوته ​المجتمع الدولي​ لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع الامكانات لايجاد الحلول الجذرية لتأمين ظروف العودة الآمنة للنازحين واللاجئين الى أوطانهم.

واكد الرئيس عون في تصريح ادلى به بعيد وصوله الى ​نيويورك​، ان مشاركة لبنان في اعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام تحمل طابعا مميزا لاسيما بعد الانجاز الذي حققه نتيجة الدعم الدولي الذي حظي به وبتأييد واسع من اعضاء الامم المتحدة للمبادرة الرئاسية بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان. واذ شكر رئيس الجمهورية كل من دعم وأيّد هذا القرار، فإنه اعتبر هذا التأييد الاممي اعترافا دوليا بلبنان كنموذج للتعايش، استفاد من تجاربه لينشر رسالة التلاقي، ويصدّر الى دول العالم لغة الحوار والتواصل بين مختلف الشعوب في مرحلة دولية واقليمية دقيقة تعم فيها لغة الكراهية والعنف والتعصب.

وجدد الرئيس عون التأكيد ان لبنان الذي عانى الكثير ولايزال جراء الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتكررة، وآخرها المحاولات التي قامت بها اسرائيل منذ حوالي الشهر لتغيير الوضع القائم في المنطقة عبر اعتداءاتها بالطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يمكنه الا ان يكون صوت الحق في الدفاع عن القضية المركزية الفلسطينية والدعوة عبر المنبر الاممي الى اعادة تصويب البوصلة الى حيث يجب و رفع شعار فلسطين من جديد.

واشار رئيس الجمهورية الى انه وخلال اللقاءات التي سيعقدها في نيويورك، وعبر الكلمة التي سيلقيها باسم لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيجدد دعوته الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الامكانات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة لتأمين ظروف العودة الامنة للنازحين واللاجئين الى اوطانهم، لاسيما وان لبنان لايزال يتحمل عبء هذا النزوح واللجوء وانعكاساتهما الضخمة على اقتصاده ومجتمعه من دون اي تحرك دولي جدي في هذا المجال.

وضم الوفد الرسمي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي، رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي، سفير لبنان لدى واشنطن غابي عيسى والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، على ان ينضم الى الوفد اللبناني في نيويورك، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي كان وصل الى الولايات المتحدة منذ ايام للمشاركة في اعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية في واشنطن.