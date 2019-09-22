مصادر الوفد الرئاسي إلى نيويورك للنشرة: عدد اعضاء الوفد لا يتجاوز 60

أكدت مصادر الوفد الرئاسي الى نيويورك ان لا صحة للشائعات التي سربت من ان الوفد الرئاسي اللبناني يتجاوز عدد اعضائه ١٦٠ شخصا.

واكدت المصادر ان عدد اعضاء الوفد المرافق للرئيس عون لا يتجاوز ٦٠ شخصا بين وزراء ودبلوماسيين واداريين واعلاميين اضافة الى وفد اعلامي يمثل عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

واوضحت المصادر نفسها ان مثل هذا الدس يتكرر في كل مرة يسافر فيها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في زيارة الى الخارج لتمثيل لبنان في احتفالات دولية او في زيارات رسمية.