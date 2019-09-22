فيديو.. رئيس حزب الوفد: لن نسمح بالمساس بالرئيس والجيش والشرطة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه الحزب يقف على مدار تاريخه إلى جوار الدولة المصرية، ولن يسمح بالمساس بالرئيس أو الجيش أو الشرطة.
وأضاف أبوشقة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «الهدف الحقيقي للعملاء هدم الدولة، كما حدث في 28 يناير 2011، حينما هُزمت الشرطة المصرية»، متابعا: «أذكر الناس بطوابير العيش والبوتجاز والبنزين».
وأكد رئيس حزب الوفد، أن الشعب المصري عاش أياما من الفزع أثناء أحداث 25 يناير، لافتا إلى أن عودة الشرطة لدورها الوطني وتصديها للإرهاب معجزة.
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