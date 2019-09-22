شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأحزاب: لن نسكت على قوى الظلام التى تختزل رؤية المصريين فى فيديوهات مفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم الشيخ، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا يجب السكوت على قوى الظلام التي تختزل رؤية المصريين فى عدد من الفيديوهات غير الصحيحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «لا ننكر نزول البعض إلى الشوارع، لكن ليس بهذه الصورة التي حاول أعداء الوطن تصويرهم بها»، متابعا: «الإخوان استغلوا خروج عدد من جماهير الأهلي بعد المباراة، وتم تصويرهم واستبدال الصوت بعبارات مسيئة».

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واستكمل الشيخ: «الجزيرة اعترفت بفبركة بعض مقاطع الفيديو»، مشيرا إلى أن بعض الأعداد التي تم تصويرها نزلت بدافع مشاهدة الأحداث وليس المشاركة فيها.