شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تخطر مستوفى مدة القيد بالجدول الابتدائى بالتقدم للجنة القبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت النقابة العامة للمحامين، الأعضاء المقيدين بالجدول العام، والمستوفين لمدة القيد بالجدول الابتدائي، بالتقدم للجنة القبول بالمستندات اللازمة قانوناً لتعديل قيدهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعديل التشريعي في 7 أغسطس 2019، وذلك من خلال الصحف الرسمية للدولة.
كان مجلس النقابة العامة للمحامين قد اتخذ ذلك القرار في اجتماعه الدوري الشهري، الذي عقد أمس الأول بمقر النقابة العامة، إعمالا لحكم المادة الـ 24 من قانون المحاماة، علما بأن المهلة لا تسري إلا على الذين لم يتجاوزوا أربع سنوات على القيد بالجدول العام.
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