افتتاح 22 محطة صرف صحي العام المقبل في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، افتتاح 22 محطة صرف صحي من المرحلة الأولى بتمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بإجمالي 22 قرية بمركزي دسوق ومطوبس، بحلول شهر أبريل 2020.

وتتضمن 7 قرى بمركز مطوبس هم "معدية مهدى، وإبيانة، وبرنبال، وعزبة عمرو، والقنى، والروضة، وبنى بكار"، و15 قرية بمركز دسوق خم "عزبة راغب يحيى، وكفر العرب، والبحري، ومحلة أبو على الغربية، وكفر ابراهيم، وجماجمون، وعزبة سيدى جامع، وعزبة الكوم الكبير، وعزبة الطراوى، وعزبة البياض، والمندورة، وأبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس إبراهيم متولي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.