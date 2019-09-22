محافظ كفرالشيخ يناقش استعدادات افتتاح المدرسة اليابانية بقرية إبشان

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، استعدادات افتتاح المدرسة اليابانية بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وتذليل كافة المعوقات الخاصة لطلاب المدرسة.

وكلّف المحافظ، المهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في كفرالشيخ لاستكمال أعمال التشطيب وبعض أعمال السباكة والكهرباء وأعمال الدهانات وتلافيها فورًا.

كما كلف المحافظ المحاسب فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، ومدير مديرية الطرق، برصف الطريق المؤدي إلي المدرسة اليابانية خلال 15 يوما، وذلك بإحضار طبقة ترابية لإرتفاع 50سنتميترا لرفع مستوي الطريق بالتعاون مع وحدة التدخل السريع، ووضع السن وبدء عملية الرصف.

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ووجّه المحافظ، المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بالمحافظة، بمتابعة المجرى المائي الملاصق للمدرسة والاطمئنان على وجود عازل للمياه.

وكشف عن إقامة 3 مدارس يابانية جديدة بمراكز بلطيم، والحامول، وكفر الشيخ بقرية دقميرة، والأنتهاء من إنشاء المدرسة اليابانية بقرية إبشان ببيلا ، ليصبح رصيد محافظة كفرالشيخ 4 مدارس يابانية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيقام مدرسة بلطيم اليابانية على مساحة 6 الآف متر مربع، وتضم 14 فصلًا، وإقامة مدرسة الحامول اليابانية على مساحة 8 الآف مربع، وتضم 22 فصلًا، أما إقامة مدرسة دقميرة اليابانية بمركز كفرالشيخ، على مساحة 7 الآف متر مربع وتضم 14 فصلاً مدرسيًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظ، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمحاسب فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.