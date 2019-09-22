ترامب يتعهد بمكافحة "الإرهاب الإسلامي" خلال لقائه "مودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في حدث تم تنظيمه تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ساحة رياضية بولاية تكساس الأمريكية، وألقى خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد فيها بمكافحة ما وصفه ب " الإرهاب الإسلامي " .

وكان الحدث الذي انطلق اليوم الأحد وتم إطلاق عليه اسم "هاودي مودي" وتعنى مرحبا مودى، باللغة الدارجة فى تكساس ، يحمل مظهر التجمعات الانتخابية النمطية لترامب. وتبادل الزعيمان عبارات الثناء بشكل متكرر.

وقال ترامب، أثناء تقديمه مودي ، إن رئيس الوزراء الهندي "سيعطي بعضًا من حكمته ، وإن حكمته عظيمة حقًا".

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من جانبه أشاد مودي بوضع الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب وبـ "خفة ظل" الرئيس.

وجاء ذلك الحدث بعد فوز انتخابي حققه مودي، كما يأتي قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة العام المقبل التي يكافح ترامب من أجل السيطرة فيها على ولاية تكساس والتي يوجد فيها مجتمع هندي كبير.

ولقى ترامب صيحات ابتهاج عندما تعهد بـ "مكافحة الإرهاب الإسلامي الراديكالي".

ومن المقرر أن يصل الزعيمان لاحقا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويلتقى ترامب حسبما هو مقرر مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.