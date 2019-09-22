بالشروط.. فتح باب التحويل الورقي بين كليات الأزهر للطلاب الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التحويل ورقياً بين الكليات للطلاب المستجدين، للعام الجامعي 2020/2019، في الفترة من 22 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وحصل الخليج 365 على قواعد وشروط التحويل والتي تتمثل فيما يلي:

1ـ يكون التحويل بين الكليات أو الشعب بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.

2ـ يكون التحويل مقابل رسوم التحويل المقررة.

3ـ يحظر التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

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4ـ يشترط لإنهاء اجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولا للكلية المرشح لها.

5ـ يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.

6ـ لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

7ـ لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.

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