بومبيو يحث الدول على عدم إعادة الويجور المسلمين إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدول على عدم الاستجابة لمطالب بكين بإعادة أقلية الويجور المسلمة إلى الصين، لافتًا إلى الحملة العنيفة التي تستهدف الأقلية المسلمة في الصين.

وقال بومبيو اليوم الأحد، في إشارة إلى المقاطعة الصينية النائية التي يعيش فيها كثير من الويجور "أريد أن أوضح أن الحملة القمعية التي تقوم بها الصين في شينجيانج لا تتعلق بالإرهاب".

وأضاف: "إنها تتعلق بمحاولة الصين... محو عقيدة مواطنيها المسلمين وثقافتهم. ندعو جميع الدول إلى مقاومة مطالب الصين بإعادة الويجور إلى وطنهم".

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وبحسب الأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين تم إيداع أكثر من مليون من الويجور وأقليات أخرى في معسكرات الاعتقال. وتقول الحكومة إن هؤلاء المواطنين يجري إعادة تثقيفهم لمحاربة التطرف الإسلامي.

وجاء تصريح بومبيو عقب اجتماعه مع وزراء من خمس دول في آسيا الوسطى هي، كازاخستان وقيرجيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وجميعها دول ذات أغلبية مسلمة.

ولن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة المناخ غدا الاثنين في نيويورك لاستضافة اجتماع حول الحرية الدينية.

ومن المتوقع أن يثير المسؤولون الأمريكيون قضية الأقلية المسلمة في الصين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري.