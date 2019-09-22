تساقطت الأمطار الممزوجة بالثلج في بعض مناطق مقاطعة موسكو، لأول مرة بعد انتهاء فصل الصيف، وترافق ذلك في بعض الأحيان والأماكنبالبرد.
ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن ألكسندر سينينكوف، الموظف في مركز الأحوال الجوية "فوبوس"، قوله إن الثلجتساقط في منطقة ستوبينو، ولكنه لم يدم طويلا، لذلك لا يتوقع تشكل طبقة من الثلج على الأرض.
وذكرت الوكالة أن البرد تساقط على منطقة كلين في ريف موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بعد انتهاء الصيف.. تساقط الثلوج مع البرد في مقاطعة موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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