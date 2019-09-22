لأول مرة بعد انتهاء الصيف.. تساقط الثلوج مع البرد في مقاطعة موسكو

تساقطت الأمطار الممزوجة بالثلج في بعض مناطق مقاطعة موسكو، لأول مرة بعد انتهاء فصل الصيف، وترافق ذلك في بعض الأحيان والأماكن

بالبرد.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن ألكسندر سينينكوف، الموظف في مركز الأحوال الجوية "فوبوس"، قوله إن الثلج

تساقط في منطقة ستوبينو، ولكنه لم يدم طويلا، لذلك لا يتوقع تشكل طبقة من الثلج على الأرض.

وذكرت الوكالة أن البرد تساقط على منطقة كلين في ريف موسكو.