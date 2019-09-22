"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

كذّب "جيش الكرامة" الليبي، بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عن المشير خليفة حفتر القول، إنه "سيتدخل بقوة لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضرب المشاغبين".
ووصف "جيش الكرامة" هذا البيان الذي انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي باسمه بـ "المزور".
ونقل البيان المزعوم عن اللواء أحمد أبو زيد المسماري، المتحدث العسكري لـ "الجيش الوطني الليبي" (المتمركز في شرق ليبيا)، القول، إنه "لن نسمح بالانقلاب على الرئيس السيسي في مصر. والقوات المسلحة الليبية تملك قدرة التدخل في أي لحظة في
يذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.
وتتهم السلطات المصرية وسائل إعلام "تركية وقطرية"، بتحريض الجماهير ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".
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