إصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال في ألبانيا

نقلت صحيفة Albanian Daily News، عن مصادر طيبة، أن الزلزال المزدوج الذي ضرب ألبانيا والهزات الارتدادية، أسفرت عن إصابة 105 أشخاص.

وأبلغ مختبر رصد الزلازل بجامعة أثينا، يوم السبت، في البداية عن هزات بقوة 5.6 درجة، ثم تم رفع

قوة الزلزال إلى 6.0 درجة بمقياس ريختر.

وأشار المختبر إلى أن مركز الزلزال كان على بعد ستة كيلومترات شمال مدينة دوريس، وعلى عمق 10 كيلومترات.